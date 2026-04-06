Una nuova voce per le professioni turistiche è nata ConfGuide Verona

A Verona è stata costituita una nuova organizzazione dedicata ai professionisti del settore turistico. Si chiama ConfGuide Verona ed è affiliata a Confcommercio. L’associazione raccoglie guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori, con l’obiettivo di rappresentare le loro esigenze e promuovere pratiche corrette nel settore. La nascita di questa realtà risponde all’esigenza di unire le figure professionali dell’accoglienza sotto un’unica sigla.

A Verona è nata una nuova realtà dedicata ai professionisti dell’accoglienza. Si è stata infatti da poco costituita ConfGuide Confcommercio Verona, organismo che riunisce guide turistiche, guide ambientali e accompagnatori, riconoscendosi nei valori della concorrenza, della responsabilità sociale e del servizio rivolto a cittadini e visitatori. L’associazione si presenta come punto di riferimento per chi opera nel settore, con l’intento di fare rete e contribuire alla qualità dell’offerta culturale e all’immagine del Paese. Il consiglio direttivo è guidato dalla presidente Marialuisa Enciso, affiancata dai vicepresidenti Monica Frigo e Alberto Marastoni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Palazzo Reale e Navi Antiche: visita formativa per le guide turistiche di ConfGuidePisa, 14 marzo 2026 - Valorizzare la promozione culturale della città e della sua straordinaria rete museale.

Museo Nazionale Palazzo Reale e Museo Navi Antiche: visita formativa per le guide turistiche di ConfGuideValorizzare la promozione culturale della città e della sua straordinaria rete museale.