Una nave da crociera si è incagliata vicino all’isola di Cast Away, nelle Fiji. I passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati e portati in salvo. La guardia costiera sta monitorando la situazione, ma non ci sono ancora dettagli sulle eventuali cause dell’incidente o sui danni alla nave. La zona rimane sotto stretta osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

I passeggeri e l’equipaggio sono stati portati in salvo, ora la guardia costiera teme che il carburante possa disperdersi sulla barriera corallina Venerdì una piccola nave da crociera che trasportava 30 passeggeri e un equipaggio di 31 persone si è incagliata su una barriera corallina nelle isole Mamanuca, nell’arcipelago delle Fiji, nell’oceano Pacifico meridionale. La nave della compagnia Blue Lagoon Cruises, lunga 55 metri, era nel mezzo di una crociera di sette giorni. L’isola più vicina al punto dell’incidente, Monuriki, è nota perché fu il set del film Cast Away uscito nel 2000, in cui Tom Hanks interpretava un naufrago. Blue Lagoon Cruises ha spiegato che l’incidente è stato causato dalle pessime condizioni meteorologiche, in particolare da una violenta burrasca che ha trascinato l’ancora della nave verso la barriera corallina. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una nave da crociera si è incagliata alle Fiji, proprio vicino all’isola di Cast Away

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