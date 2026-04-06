Una mattina di spensieratezza il regalo dei giostrai di Firenze ai bambini di Gaza FOTO

Una mattina di allegria si è svolta a Firenze, dove i giostrai hanno portato un momento di svago ai bambini di Gaza. Tra loro c’era anche il piccolo Mohammed, di quattro anni, che si divertiva a giocare con una macchinina a scontro e si rifiutava di scendere, sorridendo mentre stringeva il volante con entrambe le mani. La scena è stata immortalata in alcune fotografie che raccontano un attimo di spensieratezza.

Al lunapark delle Cascine giochi e giostre gratuite, Carolina e gli altri: "Se nel nostro piccolo possiamo aiutare lo facciamo volentieri" Il piccolo Mohammed, 4 anni, dalla macchinina a scontro non vuole scendere. Ride con le mani salde sul volante. Così il giostraio di turno, Cesare Giardi, riporta quell'auto ai ‘box’ con il bimbo a bordo. “Abbiamo aderito subito, senza pensarci. Ci mancherebbe altro”, dice l'uomo. Tutti i giostrai del Luna Park delle Cascine commentano con poche parole, ma hanno fatto un bellissimo gesto, senza tanti giri di parole. Venerdì scorso, 3 aprile, dalle 11 alle 14 hanno offerto gratuitamente giochi e giostre ai bambini palestinesi di Gaza ospitati a Firenze e dintorni, i pochi fortunati che sono riusciti a scappare negli ultimi due anni dalla Striscia, martoriata dai bombardamenti israeliani. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Firenze, 19.104 strisce di stoffa per ricordare i bambini morti a Gaza. Una riflessione sulla guerra

Leggi anche: UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.

Scoppio del carro a Firenze: storia, volo della colombina e BrindelloneA Firenze la colombina parte dall'altare del Duomo e, se torna senza intoppi, porta speranza e buoni raccolti: una tradizione che unisce storia, rito religioso e teatro popolare ... notizie.it

Scoppio del Carro, a Firenze volo perfetto della ColombinaPasqua a Firenze significa Scoppio del Carro. La mattina di oggi, domenica 5 aprile, si è tenuta l'antica manifestazione della mattina di Pasqua in piazza ... gonews.it