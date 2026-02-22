Firenze 19.104 strisce di stoffa per ricordare i bambini morti a Gaza Una riflessione sulla guerra

Firenze, 19.104 strisce di stoffa sono state posizionati in piazza per rappresentare i bambini morti a Gaza. La causa di questa installazione riguarda il conflitto nel Medio Oriente e il numero di vittime infantili. Gli insegnanti della scuola media Machiavelli hanno creato questa opera per sensibilizzare i passanti sulla tragedia umanitaria. Le strisce, ognuna con un nome e un’età, formano un grande tappeto bianco visibile da lontano. La composizione invita alla riflessione sulla guerra e le sue conseguenze.

Un'installazione composta da 19.104 strisce di stoffa bianca, ognuna con un nome e un'età, è stata realizzata a Firenze dagli insegnanti della scuola media Machiavelli dell'Istituto comprensivo "Oltrarno". L'iniziativa, descritta nel documento diffuso dal matematico e divulgatore Daniele Gouthier, nasce con l'obiettivo di far riflettere gli studenti sulle conseguenze della guerra a Gaza, a partire dal numero dei minori uccisi. Si inaugura domenica 22 Febbraio l'installazione creata dagli studenti della scuola media Machiavelli di Firenze, allestita nel giardino dell'Ardiglione in San Frediano. Nel quartiere dell'Oltrarno a Firenze, nel Giardino dell'Ardiglione–Nidiaci, un'installazione con i nomi dei bambini uccisi a Gaza, progetto degli alunni della scuola media Machiavelli. 19.104 strisce di stoffa, strappate da vecchi lenzuoli e appese agli alberi del