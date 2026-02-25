lente aggiuntiva per fotocamera di telefono ultra che migliora le foto e lascia indietro la concorrenza

Questo testo analizza le potenziali innovazioni legate alle lenti esterne per smartphone, concentrandosi sul modello vivo x300 ultra e sull’ipotetico extender da 400 mm. Si esaminano lo scenario di sviluppo, l’impatto sul livello di ingrandimento e le configurazioni possibili, confrontando le soluzioni con i modelli precedenti senza aggiungere dettagli non confermati. Secondo una fonte affidabile, il prossimo vivo x300 ultra potrebbe integrare un extender opzionale da 400 mm. Questo accessorio rappresenterebbe un salto significativo rispetto al sistema di lenti esterne disponibili sul x200 ultra e sul x300 pro, che offrono circa 8,3x di zoom esterno. La configurazione proposta potrebbe essere un dual-lens da 200 mm + 400 mm oppure un singolo elemento con due focali, consentendo di non dover cambiare tra lenti diverse durante l’uso. Una possibile soluzione prevede 200 mm + 400 mm in un sistema combinato o un design a singola lente con due lunghezze focali distinte. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

