Fabrizio Corona torna a far parlare di sé: questa volta a spostare l’attenzione non sono le sue parole o azioni, ma una battaglia tra le sue pubblicazioni online e i giganti del web. Dopo aver pubblicato una puntata di “Falsissimo” su YouTube e Instagram, Corona è stato costretto a rimuoverla. Mediaset ha fatto valere i propri diritti e, attraverso una diffida, ha obbligato Google e Meta a eliminare il video, anche se Corona aveva sfidato un giudice civile con il suo gesto. La vicenda si è chiusa con la

Più che il giudice poté il copyright, alla fine: la diffida inoltrata da Mediaset a Google (proprietaria di YouTube) e Meta (padrona di Facebook e Instagram) ha prodotto, dopo quasi quattro giorni, la cancellazione dalle rispettive piattaforme social della puntata di “Falsissimo“ postata lunedì scorso da Fabrizio Corona, sfidando (ma non troppo) il giudice civile che aveva accolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini. Non troppo perché invece dell’annunciato nuovo episodio sul Signorini Gate – che ha già procurato un’indagine per revenge porn al paparazzo, mentre il conduttore Mediaset è indagato per violenza sessuale ed estorsione a seguito della denuncia dell’ex concorrente del Grande fratello Antonio Medugno – Corona ha pubblicato una puntata del suo format incentrata su un presunto «sistema Mediaset», prendendo di mira conduttori di punta del Biscione come Gerry Scotti – che ha già liquidato le sue asserite rivelazioni come «falsità imbarazzanti», e lo stesso dicono diverse ex Letterine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizio Corona, vince Mediaset: Falsissimo via da social, ma è stato rimosso “solo” per violazione del copyright

Questa mattina Mediaset ha deciso di cancellare l'ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona su YouTube.

YouTube ha deciso di bloccare il canale Falsissimo di Fabrizio Corona per violazioni di copyright.

Fabrizio Corona dall'ultima puntata di Falsissimo

