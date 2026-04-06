In Serbia, le autorità hanno scoperto un ordigno esplosivo di grande potenza nei pressi di un gasdotto che collega il paese all’Ungheria. La scoperta è avvenuta nei pressi di un'area strategica, senza che siano state riportate vittime o danni immediati. La polizia ha avviato le indagini per accertare le circostanze del ritrovamento e garantire la sicurezza delle infrastrutture.

Le autorità della Serbia hanno rinvenuto “un ordigno esplosivo di potenza devastante” vicino a un gasdotto che collega il Paese alla vicina Ungheria. “Ho appena terminato una conversazione telefonica con il primo ministro ungherese Viktor Orban in cui gli ho presentato i primi risultati delle indagini delle nostre autorità militari-polizia in merito alla messa in pericolo delle infrastrutture critiche del gas che collegano Serbia e Ungheria”, ha scritto in un post sui social il presidente serbo Aleksandar Vucic. Gli zaini, contenenti “due grandi pacchi di esplosivi con detonatori “, secondo Vucic, sono stati trovati a Kanjiza, nel nord della Serbia, “a poche centinaia di metri dal gasdotto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un ordigno esplosivo è stato trovato in Serbia, vicino al gasdotto diretto in Ungheria

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