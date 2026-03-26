A Brindisi, in un contesto spesso associato a poche occasioni per i giovani, un giovane ha deciso di dedicarsi alla grafica per raccontare il mondo del basket. La sua scelta nasce dall’interesse per lo sport e dalla volontà di unire passione e talento in un progetto personale. La sua attività si concentra sulla creazione di immagini e contenuti visivi legati alla pallacanestro locale.

BRINDISI - A Brindisi, dove spesso si parla di difficoltà e poche opportunità per i giovani, c’è chi sceglie di costruire il proprio percorso con creatività, impegno e passione. È il caso di William Vitali, un ragazzo brindisino che ha deciso di unire due mondi apparentemente lontani - lo studio e lo sport - trasformandoli in un progetto personale originale e promettente. Diciotto anni compiuti a novembre scorso, William frequenta il quinto anno al “De Marco” (Polo Messapia), indirizzo grafica-economia e adora le auto. Non si tratta solo di immagini, ma di un vero e proprio linguaggio visivo che nasce dalla passione per il basket e si nutre delle competenze che William sta acquisendo nel suo percorso di studi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Quando la passione diventa futuro: giovane brindisino racconta il basket attraverso la grafica

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