Questa sera l’Udinese ospita la Roma in una partita chiave per entrambe le squadre. I capitolini cercano di confermare il terzo posto in classifica, mentre i padroni di casa vogliono avvicinarsi alla zona europea. Le formazioni sono pronte, gli spettatori si preparano a vivere un match intenso, che potrebbe cambiare gli equilibri in graduatoria. La partita si gioca alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv.

Udine, e febbraio 2026 – Obiettivo Europa per le due squadre in campo, con momenti simili alle spalle, ma posizioni di classifica differenti. Nonostante questo, l'obiettivo è vincere per dare nuovo carburante alle proprie ambizioni. Nel posticipo del lunedì, al Bluenergy Stadium di Udine, la Roma farà visita all' Udinese, nella penultima gara di questa ventitreesima giornata di Serie A. I bianconeri sognano una vittoria, per rimanere a contatto con il gruppo in lotta per le posizioni europee. I giallorossi invece vogliono mantenere il ritmo delle migliori della classe e un successo può permettere di rimanere al terzo posto al fianco del Napoli, nella speranza, chissà, di approfittare di qualche scivolone delle formazioni davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Udinese-Roma: oggi i capitolini in Friuli per confermare il terzo posto, formazioni e orari tv

Approfondimenti su Udinese Roma

Lecce e Roma si affrontano il 5 gennaio 2026 in un match importante per la corsa alla zona Champions.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; I convocati giallorossi per Udinese-Roma; Dove vedere Udinese-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Udinese-Roma (Serie A): orario, dove vederla in tv e pronostico.

Udinese-Roma oggi il posticipo di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaGian Piero Gasperini e Kosta Runjaic ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse ) Udinese-Roma è ... msn.com

Udinese vs. Roma: The Roman side heads to Friuli today to secure third place. Lineups and TV schedules are listed.With a victory, the Bianconeri can keep their European hopes alive, but they will be facing a very strong team. sport.quotidiano.net

L'Alfabeto di #UdineseRoma: #Udine e martello Un anno fa in Friuli la vittoria che dette il via alla rimonta della #Roma di #Ranieri. Dalle sfide tra Zico e Falcao a quelle tra #Totti e #DiNatale @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com

Udinese, visite mediche in corso a Roma per Mlacic facebook