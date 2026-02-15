Udinese-Sassuolo 1-2 Laurientè e Pinamonti ribaltano il risultato in Friuli

Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante in trasferta, vincendo 2-1 contro l’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25ª giornata di Serie A. Laurientè e Pinamonti hanno segnato due gol decisivi nel secondo tempo, ribaltando il risultato e portando i neroverdi a ottenere tre punti fondamentali. La partita si è giocata al Friuli, dove i padroni di casa avevano aperto le marcature, ma sono stati superati nel finale.

Colpo in trasferta del Sassuolo, che si impone per 2-1 in rimonta in casa dell’ Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25a giornata di Serie A. Tre punti per la squadra di Grosso anche per riscattare la pesante sconfitta della settimana scorsa contro l’Inter. Emiliani a quota 30 a -3 proprio dall’Udinese che incassa invece il secondo ko di fila dopo quello di Lecce. Primo tempo equilibrato allo stadio Friuli, con i neroverdi pericolosi per primi con Thorstvedt. A passare in vantaggio però è l’Udinese al 10? con Solet bravissimo a superare un paio di avversari in area e a sorprendere Muric con un tiro di punta molto preciso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udinese-Sassuolo 1-2, Laurientè e Pinamonti ribaltano il risultato in Friuli Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Runjaic rilancia Zaniolo, Grosso sceglie Laurienté Runjaic ha deciso di riproporre Zaniolo nell’undici titolare di Udinese-Sassuolo, motivato dalla buona prestazione dell’ultimo turno. LIVE alle 12.30 Udinese-Sassuolo: dubbio Zaniolo per Runjaic, Grosso con Pinamonti e Berardi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Udinese-Sassuolo, sfida all'ora di pranzo; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Udinese-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Calcio: Udinese-Sassuolo 1-2. Udinese-Sassuolo 1-2, gol e highlights: Laurienté e Pinamonti firmano la rimontaLeggi su Sky Sport l'articolo Udinese-Sassuolo 1-2, gol e highlights: Laurienté e Pinamonti firmano la rimonta ... sport.sky.it Serie A, Udinese-Sassuolo 1-2: rimonta nel secondo tempo con un super PinamontiBeffa incredibile per l'Udinese che in casa cade dopo esser andata in vantaggio e, invece di sorpassare la Lazio, si fa agganciare proprio dal Sassuolo a quota 32 punti. Dopo la rete di Solet al 10', ... forzaroma.info SERIE A | In campo alle 12,30 Udinese-Sassuolo DIRETTA #ANSA facebook #Udinese- #Sassuolo, le formazioni ufficiali x.com