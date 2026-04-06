Un anno fa si parlava principalmente di Ghibli, ora invece si sente spesso parlare di scrittori. È passato poco più di un anno da quando molti si definivano artisti, mentre oggi il termine più diffuso è quello di scrittori. La trasformazione nel modo di descriversi e di esprimersi ha coinvolto diverse persone, senza che ci siano stati grandi cambiamenti nel settore o nel contesto generale.

Dalle immagini generate ai libri autopubblicati: l’AI ha trasformato tutti in autori, eliminando l’unico passaggio che contava, quello in cui qualcuno poteva dirti di no Già sembra la preistoria e è passato poco più di un anno da quando tutti si sentivano artisti con l’AI, gli AIrtisti, e c’era la moda di ghiblizzarsi, e come sono invecchiati presto i video degli influencer dell’AI che sdiliquivano perché si poteva essere tutti artisti, senza neppure accorgersi che una cosa che possono fare tutti significa che è senza valore per nessuno. Tant’è che cosa è rimasto dei ghiblizzati? Hayao Miyazaki, e gli altri dello Studio Ghibli, che furbamente non fecero causa a nessuno perché tutto quel fenomeno diventò solo pubblicità per loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un anno fa erano tutti Ghibli. Oggi sono tutti scrittori

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