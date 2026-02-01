Torino l’agente aggredito a martellate parla alla premier | Sono molto organizzati erano tutti incappucciati
L’agente Alessandro Calista ha parlato alla premier dopo essere stato aggredito a martellate durante una manifestazione a Torino. Il poliziotto di 29 anni ha descritto gli aggressori come molto organizzati e tutti incappucciati. La vicenda ha suscitato sdegno e preoccupazione nella città, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare i responsabili.
“ Sono molto organizzati ”. Sono queste le parole che l’agente Alessandro Calista, 29 anni, ha rivolto alla presidente del Consiglio durante la visita in ospedale dopo il brutale pestaggio subito sabato a Torino, nel corso della manifestazione per Askatasuna. Il poliziotto, in forza al reparto mobile di Padova, è diventato suo malgrado il simbolo degli scontri che hanno trasformato alcune zone della città in un teatro di guerriglia urbana. Calista è stato dimesso dall’ospedale Le Molinette con una prognosi di 20 giorni, dopo che i medici gli hanno riscontrato contusioni al torace e ferite alla coscia e alle braccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
