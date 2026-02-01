L’agente Alessandro Calista ha parlato alla premier dopo essere stato aggredito a martellate durante una manifestazione a Torino. Il poliziotto di 29 anni ha descritto gli aggressori come molto organizzati e tutti incappucciati. La vicenda ha suscitato sdegno e preoccupazione nella città, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare i responsabili.

“ Sono molto organizzati ”. Sono queste le parole che l’agente Alessandro Calista, 29 anni, ha rivolto alla presidente del Consiglio durante la visita in ospedale dopo il brutale pestaggio subito sabato a Torino, nel corso della manifestazione per Askatasuna. Il poliziotto, in forza al reparto mobile di Padova, è diventato suo malgrado il simbolo degli scontri che hanno trasformato alcune zone della città in un teatro di guerriglia urbana. Calista è stato dimesso dall’ospedale Le Molinette con una prognosi di 20 giorni, dopo che i medici gli hanno riscontrato contusioni al torace e ferite alla coscia e alle braccia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torino, l’agente aggredito a martellate parla alla premier: “Sono molto organizzati, erano tutti incappucciati”

Approfondimenti su Torino Askatasuna

Un agente di polizia è stato brutalmente aggredito a martellate a Torino durante il corteo di Askatasuna.

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torino Askatasuna

Argomenti discussi: Chi è il poliziotto aggredito a Torino: sposato e padre, è ferito; Askatasuna, Piantedosi sente l’agente aggredito e ferito a Torino; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Corteo Askatasuna, poliziotto di 29 anni pestato con violenza a terra: gli istanti terribili.

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a martellate durante gli scontri a TorinoOriginario di Pescara, 29 anni, ha un figlio piccolo. L’agente del reparto Mobile di Padova era in servizio al corteo per Askatasuna. Accerchiato dai black bloc e salvato dall’intervento dei colleghi ... quotidiano.net

Torino, l’agente aggredito a martellate parla alla premier: Sono molto organizzati, erano tutti incappucciatiSono molto organizzati. Sono queste le parole che l’agente Alessandro Calista, 29 anni, ha rivolto alla presidente del Consiglio durante la visita in ... thesocialpost.it

#DallItalia #Torino - La Premier #Meloni visita l’agente ferito negli scontri,intanto individuati i primi aggressori. Al coro bipartisan di condanna si uniscono le istituzioni campane #Cronaca #Scontri #PoliziaDiStato #Solidarieta #GovernoItaliano #Politica #Regio - facebook.com facebook

Il regalo di Vannacci all'agente ferito negli scontri a Torino, consegna affidata a Borghezio x.com