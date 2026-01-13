Antonio Conte è stato al centro dell’attenzione dei media per la sua reazione di domenica sera a San Siro, con l’epiteto «vergognatevi tutti». La Stampa, attraverso l’analisi di Giulia Zonca, riflette sul contesto e il significato di quei gesti, sottolineando come le scenografie e le piazzate siano ormai parte integrante del suo approccio, contribuendo a un dibattito più ampio sulle dinamiche nel calcio odierno.

Antonio Conte grande protagonista di giornata sui quotidiani. La Stampa, con Giulia Zonca, dedica una lunga analisi alla sua reazione di domenica sera a San Siro, al suo «vergognatevi tutti». La squalifica è attesa in giornata. Dovrebbe partire dal recupero di Napoli-Parma (si gioca domani) e quindi per saltare la Juventus dovrebbe avere tre giornate di squalifica. Gli arbitri chiedono una squalifica esemplare e una sanzione salata. Ecco qualche stralcio dall’articolo de La Stampa: Ora Conte aspetta due giornate di squalifica, non sarà quasi di sicuro in panchina contro la Juve e ci tocca chiederci pure se non sia meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte e il “vergognatevi tutti”: le piazzate erano scenografia, oggi sono parte del problema (La Stampa)

