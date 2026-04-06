La missione Artemis II, ora al suo sesto giorno di viaggio, ha raggiunto un nuovo record di distanza dalla Terra, superando i 400.000 chilometri. Si tratta di un risultato mai ottenuto prima in una missione umana che coinvolge questa fase del viaggio nello spazio. La navicella continua il suo percorso verso la destinazione prevista, senza problemi segnalati fino a questo momento.

La missione Artemis II è nel suo sesto giorno di viaggio e ha già raggiunto un traguardo importante: è stata infatti toccata la massima distanza dalla Terra, superando i 400.171 chilometri raggiunti dall'Apollo 13. Il record è stato toccato alle 19.56 di oggi. Ma il paragone è ben più ampio. Si tratta infatti della massima distanza dal nostro pianeta raggiunta da una missione spaziale con astronauti. Il risultato arriva dopo 56 anni dal raggiungimento del primo. Una soddisfazione grandissima per gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen a bordo della navetta Orion. Questa è una giornata importantissima che sarà ricordata negli anni che verranno, dato che si è arrivati al momento clou della missione che prevede il sorvolo lunare (flyby). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Umani mai così lontani dalla Terra: Artemis 2 batte il record della missione Apollo 13

Artemis II batte il record dell’Apollo 13, equipaggio mai così distante dalla Terra(Adnkronos) – E' record degli astronauti di Artemis II, che hanno battuto il primato della missione Apollo 13 del 1970 di massima distanza dalla...

Gli umani non sono mai stati così distanti dalla Terra: Artemis 2 ha battuto il record di Apollo 13. "Flyby" attorno alla Luna in direttaDopo aver festeggiato il nuovo record di distanza dalla Terra, gli astronauti hanno iniziato a sistemare la cabina della navicella Orion per...

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Artemis II oltre Apollo 13: il giorno in cui l’umanità ha riscritto la distanza, mai stati così lontani dalla TerraGli astronauti di Artemis II hanno battuto il record di massima distanza dalla Terra che apparteneva alla missione Apollo 13 del 1970. Sulla navetta Orion 4 astronauti si sono spinti oltre 400.171 chi ... lasicilia.it

Chi ha paura del buio. . E infine l'appuntamento con la storia sta per arrivare: attorno alle ore 1.00 di questa notte gli astronauti di Artemis II raggiungeranno il punto di massima vicinanza alla Luna, e dopo oltre mezzo secolo degli esseri umani rivedranno da facebook

L' #Ue ha dimenticato Osman Kavala. È assurdo il fatto che la #Turchia detenga ancora in prigione il filantropo e attivista dei diritti umani #Kavala. #Ankara sta operando un suo processo di russificazione con una magistratura eterodiretta dalla presidenza dell x.com