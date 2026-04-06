Artemis II batte il record dell’Apollo 13 equipaggio mai così distante dalla Terra

Gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II hanno stabilito un nuovo record di distanza dalla Terra, superando il precedente stabilito dalla missione Apollo 13 nel 1970. La missione, che coinvolge un equipaggio, sta raggiungendo una posizione più lontana rispetto a qualsiasi altra precedente spedizione umana nello spazio. La distanza percorsa rappresenta un risultato significativo per le esplorazioni spaziali attuali.

(Adnkronos) – E' record degli astronauti di Artemis II, che hanno battuto il primato della missione Apollo 13 del 1970 di massima distanza dalla Terra. I tre americani Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, e il canadese Jeremy Hansen si sono spinti oltre 400.171 chilometri nello spazio, ha annunciato la Nasa. "Gli astronauti della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Mai così lontani dalla Terra. Artemis si prepara a girare intorno alla Luna x.com