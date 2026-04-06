Gli astronauti a bordo della navicella Artemis 2 hanno completato un sorvolo attorno alla Luna, superando il precedente record di distanza stabilito dalla missione Apollo 13. La fase di “flyby” è stata trasmessa in diretta, mentre la navicella Orion prosegue il suo percorso. La missione ha avuto una durata complessiva di circa sei ore, durante le quali la navicella ha attraversato l’orbita lunare.

Dopo aver festeggiato il nuovo record di distanza dalla Terra, gli astronauti hanno iniziato a sistemare la cabina della navicella Orion per osservare al meglio la superficie lunare. La vedono ora benissimo, distinguono molti dettagli. E hanno chiesto a Houston di poter dare un nome ad alcuni crateri che stanno osservando «sia ad occhio nudo sia con il teleobiettivo». Il comandante Wiseman, in particolare, vorrebbe dedicarne uno alla moglie Carroll, scomparsa nel 2020 per un tumore. Proprio come aveva fatto il comandante di Apollo 13, Jim Lovell, nel 1970. Lanciata l'11 aprile 1970, Apollo 13 era la terza missione Nasa prevista per un allunaggio nel Mare Fra Mauro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Gli umani non sono mai stati così distanti dalla Terra: Artemis 2 ha battuto il record di Apollo 13. "Flyby" attorno alla Luna in diretta

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"In questo momento a Coroglio, incidente con 1 motociclista per terra. Lo stanno soccorrendo i vigili del fuoco presenti sul posto per mera coincidenza. Si è in attesa dell’ambulanza." facebook

Mai così lontani dalla Terra. Artemis si prepara a girare intorno alla Luna x.com