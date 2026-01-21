Roma ultimi giorni al Museo della Fanteria per Gauguin e Picasso | chiusura il 25 gennaio

A Roma, il Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano conclude le sue mostre dedicate a Gauguin e Picasso il 25 gennaio. Si tratta di un’occasione per ammirare le opere di due artisti fondamentali dell’arte moderna, in un contesto unico e accessibile. Le esposizioni offrono un’ampia panoramica delle rispettive carriere, permettendo ai visitatori di approfondire la conoscenza di queste figure di rilievo nel panorama artistico internazionale.

Ultime giornate per visitare, al Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano a Roma, due mostre dedicate a due giganti assoluti dell’arte moderna: “Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure” e “Picasso. Il linguaggio delle idee”. Le rassegne, allestite da Navigare S.r.l. su iniziativa del Ministero della Difesa – Difesa Servizi S.p.A., con il patrocinio di Regione Lazio e Comune di Roma – Assessorato alla Cultura, chiuderanno al pubblico domenica 25 gennaio, dopo cinque mesi di apertura e un’ottima partecipazione di visitatori. Al primo piano del Museo è ospitata “Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure”, curata da Vincenzo Sanfo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

