La mostra Scatole magiche, curata da Laura Davitti e visitabile presso la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici fino al 7 aprile, presenta gli ultimi lavori di Dalila Chessa, artista di origine maremmana capace di spaziare dalla ceramica, alla pittura e alla scenografia teatrale. La sua poliedrica formazione trova una sintesi nelle opere esposte in Fraternita. Partendo dal presupposto che la "scatola" in arte racchiude molti significati e che metaforicamente sospende la funzione degli oggetti, trasportandoli in una dimensione onirica, ogni opera di Dalila Chessa è pensata come un microcosmo scenico, dove il colore fa da padrone e la figurazione quasi eterea, appena accennata, ricorda i motivi decorativi delle ceramiche siciliane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatole magiche. Le opere di Dalila Chessa nella sale di Fraternita

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