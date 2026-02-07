Spalletti predica calma | Ciò che abbiamo davanti non deve influenzarci Giochiamo contro il nostro futuro tutte le volte…

Alla vigilia della partita contro la Lazio, l’allenatore della Juventus, Spalletti, invita alla calma. Durante la conferenza stampa, ha detto che non bisogna lasciarsi distrarre da ciò che ci aspetta e che ogni partita è una sfida per il nostro futuro. Ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul presente e di mantenere la lucidità, senza lasciarsi influenzare dalle tensioni o dalle aspettative.

Inter News 24 Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. La Juventus si appresta a vivere un mese di febbraio che si preannuncia decisivo per le sorti della stagione. Con il Derby d’Italia contro l’Inter di Cristian Chivu ormai alle porte, il tecnico Luciano Spalletti ha voluto tracciare la rotta, spostando l’attenzione sulla tenuta psicologica dei suoi calciatori. Durante la conferenza stampa odierna, l’allenatore ha ribadito l’importanza di non farsi condizionare dal nome dell’avversario. «Noi vogliamo avere una visione più completa. 🔗 Leggi su Internews24.com

