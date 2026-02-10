Impianti sportivi italiani | Branca chiede un cambio radicale basta chi vive del vecchio sistema

Marco Branca prende posizione: bisogna rinnovare subito gli impianti sportivi italiani. L’ex calciatore denuncia che da anni il sistema è fermo e non funziona più. Critica chi, invece di migliorare, sfrutta le inefficienze per trarne vantaggio. Ora, dice, serve un cambio di rotta deciso.

L’ex calciatore Marco Branca ha espresso con forza la necessità di un cambiamento radicale nella gestione delle strutture sportive italiane, sottolineando un ritardo decennale rispetto agli standard internazionali e criticando apertamente chi trae vantaggio da un sistema inefficiente. Le sue affermazioni, rilasciate a Franco Vanni, evidenziano come l’esperienza inglese, già nel 1998, mostrasse una maggiore attenzione alla fruizione degli impianti da parte delle famiglie, con permanenze medie di 5-6 ore. Branca, figura di spicco nel panorama calcistico italiano avendo militato in squadre come Inter, Parma e Roma, non si limita a una critica generica, ma individua nella burocrazia italiana uno dei principali ostacoli allo sviluppo di strutture all’avanguardia.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'impegno per gli impianti sportivi si scontra con ritardi e incertezze, alimentando tensioni tra associazioni e amministrazioni.

