Anche la Uefa critica gli arbitri italiani pesanti le valutazioni Si va verso il professionismo ma chi paga?

La UEFA ha espresso dure critiche nei confronti degli arbitri italiani, con valutazioni che sono state definite pesanti. Nel frattempo, si avvicina il passaggio al professionismo, ma non è chiaro chi si farà carico dei costi associati. Gli arbitri italiani si trovano in un momento difficile, con segnali di tensione e incertezza che si fanno spazio nel panorama calcistico nazionale.

Repubblica: Rocchi aggredito a Carrara. Il professionismo costa 18 milioni, i club non vogliono pagare se devono continuare a non contare nulla Mg Milano 02122022 - Gran Gala' del Calcio Aic 2024 foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Gianluca Rocchi-Daniele Orsato Mala tempora per gli arbitri italiani. L'altra sera a Carrara il designatore Rocchi è stato aggredito sugli spalti. Ci si è messo anche un report dell'Uefa referee convention, consegnato alla Federcalcio, con tante obiezioni sul sistema di osservatori e valutazioni non proprio lusinghiere della filiera arbitrale. Arbitri, si va verso il professionismo e lo svuotamento dell'Aia (Franco Ordine)All'Associazione arbitri viene tolta sia la gestione tecnica che quella politica degli arbitri di elitè.