Nell'incontro tra Udinese e Como, la difesa dei padroni di casa si distingue per la solidità, con un centrale che blocca ogni tentativo avversario e un portiere che si fa notare per alcune parate decisive. Tra i giocatori in campo, alcuni si distinguono, mentre altri mostrano performance meno brillanti. La partita si conclude senza reti, con entrambe le squadre che cercano di trovare spazi e occasioni per sbloccare il risultato.

I padroni di casa non concedono occasioni grazie a un super Kabasele. Butez brilla tra i pali, Vojvoda entra e sbaglia tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Como, le pagelle: un muro di nome Solet, 7. Nico Paz 5,5: stavolta gira a vuoto

Fiorentina-Como, le pagelle: Christensen colpevole, 4,5. Nico Paz entra e decide: 7Christensen è tutt'altro che impeccabile sul gol dell'1-2, Bresciani naufraga in mezzo ai piedi buoni avversari.

Napoli-Como, le pagelle: Vergara l'uomo del momento, 7. Nico Paz fatica: 5,5Il baby di Conte trova il terzo centro consecutivo alla terza presenza al Maradona, Lukaku subentra, ma è colpevole con il rigore sbagliato.

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Udinese 0-0 Como | Parla Runjaic: Punto meritato, fatta una grande provaTerminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Runjaic e il Como di Cesc Fabregas. Ecco le parole del tecnico ... mondoudinese.it

Udinese-Como 0-0, pagelle e tabellino: Douvikas e Zaniolo mai pericolosi, Nico Paz spento, Diao delude, Solet insuperabileDopo cinque vittorie consecutive rallenta la corsa del Como che non va oltre lo 0-0 in trasferta contro l'Udinese. Nico Paz e Diao mai pericolosi, Zaniolo fatica da prima punta. goal.com

Inter-Roma 5-2. Udinese-Como 0-0. Oggi non si calcola. Oggi non si gestisce. Oggi si vince. All’Allianz Stadium deve esserci una sola cosa: fame! Fame vera. Fame di chi sa che il quarto posto non è un obiettivo… è un obbligo. È storia. È identità. È futuro. -3 d facebook

Udinese-Como 0-0: la squadra di Fabregas fallisce l'occasione per allungo x.com