Runjaic ha deciso di riproporre Zaniolo nell’undici titolare di Udinese-Sassuolo, motivato dalla buona prestazione dell’ultimo turno. Grosso, invece, punta su Laurienté, preferendolo a Berardi per rafforzare l’attacco dei neroverdi. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, si svolge oggi alle 12.30 al Bluenergy Stadium.

Udinese e Sassuolo si affrontano al Bluenergy Stadium per la 25ª giornata di Serie A. Runjaic, alla ricerca di una nuova vittoria dopo il ko esterno contro il Lecce dello scorso turno, schiera Okoye tra i pali e Bertola, Kristensen e Solet in difesa. In mezzo spazio a Miller e Karlstrom, affiancati sulle fasce da Ekkelenkamp e Zemura. Il riferimento offensivo sarà Bayo, supportato alle spalle da Zaniolo e Atta. Grosso risponde con Muric in porta protetto da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo agiranno Thorstvedt, Lipani e Koné, mentre in attacco ci sarà il classico tridente Berardi, Pinamonti, Laurienté. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Runjaic rilancia Zaniolo, Grosso sceglie Laurienté

Kosta Runjaic ha scelto la formazione dell’Udinese, mentre Fabio Grosso ha deciso la formazione del Sassuolo per il match di oggi alle 12:30, deciso dal 25° turno di Serie A 202526, che si gioca al Bluenergy Stadium.

