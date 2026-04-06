Formazioni ufficiali Udinese Como | le scelte di Runjai? e Fabregas per la sfida di Serie A

Le formazioni ufficiali di Udinese e Como sono state annunciate in vista della partita valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A 202526. Sono stati scelti Runjai? e Fabregas come titolari per le rispettive squadre. La sfida si gioca in questa giornata di campionato e le formazioni sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio.

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