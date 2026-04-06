Udinese - Como la partita in diretta | finale primo tempo 0-0

Alle 15:00 si è disputata la partita tra Udinese e Como, terminata con il risultato di 0-0 al termine del primo tempo. La sfida si svolge nel contesto di un turno di campionato in cui l’Inter ha battuto la Roma, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra di casa, il Como, si trova in una buona posizione per il quarto posto che garantisce l’accesso alla Champions League, con la Juventus che potrebbe superarla in caso di vittoria contro il Genoa e la sconfitta dei lariani a Udine.

52' Da Cunha recupera un pallone sulla trequarti, serve Douvikas che prova il tiro dal limite, blocca Okoye. 26' Azione prolungata dell'Udinese con Karlstrom che prova la botta dal limite, Diego Carlos salva con i piedi. ComoButez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Paz, Caqueret, Diao; Douvikas. All. Fabregas. UdineseOkoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp. All. Runjaic. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it Udinese - Como, la partita in diretta: le formazioni ufficialiLa netta vittoria dell'Inter con la Roma mette il Como in un'ottima posizione per il quarto posto Champions, in questo turno di campionato insidiato... Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-1, termina il primo tempo62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. UDINESE-COMO PARTITA LIVE: Primavera 2 Temi più discussi: Udinese Como in tv e streaming: dove vedere la partita; La preview di Udinese-Como; Udinese-Como: probabili formazioni e statistiche; Udinese-Como: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A. LIVE Udinese-Como 0-0 Serie A 2025/2026: Cartellino giallo per EhizibueSerie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Udinese-Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it DIRETTA | Udinese Como (risultato 0-0) video streaming tv: Kamara pericoloso (Serie A, oggi 6 aprile 2026)Diretta Udinese Como streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. ilsussidiario.net Caso Udinese-Como, tutti stranieri (anche i due allenatori) tranne Zaniolo: le formazioni che dovrebbero far riflettere il calcio italiano facebook SERIE A | In campo Udinese-Como #ANSA x.com