Udinese - Como la partita in diretta | le formazioni ufficiali

Nella giornata di oggi si gioca la partita tra Udinese e Como, con le formazioni ufficiali comunicate prima del calcio d’inizio. Nel frattempo, il risultato della partita tra Inter e Roma si è concluso con una vittoria netta dell’Inter. La vittoria dell’Inter influenza la posizione del Como in classifica, avvicinandolo al quarto posto valido per la qualificazione in Champions League, in un turno che vede anche la Juventus impegnata contro il Genoa.

La netta vittoria dell'Inter con la Roma mette il Como in un'ottima posizione per il quarto posto Champions, in questo turno di campionato insidiato solo dalla Juventus, in caso di sconfitta dei lariani a Udine e vittoria dei bianconeri in casa con il Genoa.Primo tempo in diretta6' Angolo per il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como- Fiorentina. la partita in diretta dal Sinigaglia: le formazioni ufficialiLe squadre stanno per scendere in campo al Sinigaglia: Como-Fiorentina si gioca alla 15 agli ordini dell'arbitro Marchetti.

Juventus - Como, la partita in diretta dallo Stadium: le formazioni ufficialiL’unica vittoria a Torino del Como risale alla stagione 1950-51, quando i lariani vinsero per 0-3 grazie alla doppietta di Ghiandi e all’autorete di...

UDINESE-COMO PARTITA LIVE: Primavera 2

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Udinese-Como: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Udinese-Como del 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Udinese-Como: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Udinese e Como è in programma alle ore 12.30 al Bluenergy Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

SERIE A | In campo Udinese-Como #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/06/serie-a-in-campo-alle-1230-udinese-como-diretta_9ab4f918-dfed-419e-b096-3e09080108f2.html facebook

In campo così Starting XI #UdineseComo x.com