Diretta gol Serie A LIVE | Udinese Inter 0-1 termina il primo tempo

Segui la cronaca in tempo reale della partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A. Al termine del primo tempo, il risultato è di 0-1 a favore dell'Inter. In questa pagina trovi sintesi, tabellino, risultati e aggiornamenti live sulla sfida, insieme alle altre partite della giornata come Pisa-Atalanta. Aggiorna costantemente per rimanere informato su tutti gli eventi del campionato di Serie A 20242025.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-1, termina il primo tempo Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0 e Fiorentina Verona 0-1, gol di Orban! Fine primo tempo Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Udinese 1-0, fine primo tempo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Roma-Sassuolo 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Kone e Soulé, gli highlights. Udinese-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro la sblocca - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net

Como – Milan LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 15-01-2026 - Milan in Diretta Tv e Streaming Live, Recupero 18° Giornata Serie A, Mercoledì 15 Gennaio ore 20:45. stadiosport.it

Zielinski + Lautaro + Thuram: Inter-Bologna 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

SERIE A | In campo Udinese-Inter. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

#Udinese- #Inter diretta: risultato e aggiornamenti in tempo reale. Serie A live oggi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.