Udinese-Como 0 | 0 | Poco spettacolo poche occasioni buon punto per i bianconeri

Nella partita tra Udinese e Como si è conclusa con un pareggio a zero, senza molte occasioni da rete da entrambe le parti. I padroni di casa hanno neutralizzato le iniziative offensive degli ospiti, che avevano schierato una formazione molto offensiva. L'Udinese ha cercato di sfruttare i contropiedi, ma senza trovare la rete. È stato un incontro caratterizzato da un ritmo basso e poche occasioni per entrambe le squadre.