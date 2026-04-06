Udinese-Como 0 | 0 | Poco spettacolo poche occasioni buon punto per i bianconeri
Nella partita tra Udinese e Como si è conclusa con un pareggio a zero, senza molte occasioni da rete da entrambe le parti. I padroni di casa hanno neutralizzato le iniziative offensive degli ospiti, che avevano schierato una formazione molto offensiva. L'Udinese ha cercato di sfruttare i contropiedi, ma senza trovare la rete. È stato un incontro caratterizzato da un ritmo basso e poche occasioni per entrambe le squadre.
Ci si aspettava un Como formato Champions e invece l'Udinese ha saputo mettere la museruola alla squadra di Fabregas, annullando tutte le fonti di gioco dei lariani e provando a giocare in contropiede. Ne è uscito uno 0 a 0 poco spettacolare.Le pagelleOkoye 6Nessuna preoccupazione particolare per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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