Paglieta fa il punto sul piano scuole | a buon punto nuova palestra e polo dell' infanzia

A Paglieta, i lavori per la nuova palestra e il polo dell'infanzia avanzano rapidamente, dopo aver avviato le demolizioni. La demolizione della palestra vicino alla scuola

L'intervento di demolizione e ricostruzione della palestra adiacente la scuola media Croce procede secondo cronoprogramma, scadenza a fine marzo per l'asilo nido di Piano La Barca Entra nel vivo l’intervento di demolizione e ricostruzione della palestra adiacente la scuola secondaria di primo grado "B. Croce" in piazza De Sanctis. L'amministrazione comunale conferma il regolare cronoprogramma del cantiere, volto a restituire alla comunità scolastica e alla cittadinanza un impianto sportivo all'avanguardia, sicuro e ad alta efficienza energetica. L'opera è sostenuta da un investimento complessivo di 1.🔗 Leggi su Chietitoday.it

