Udinese-Inter 0 | 1 | Zero tiri in porta per i bianconeri troppo poco per dare fastidio

Nell’incontro tra Udinese e Inter, i bianconeri non hanno mai impegnato seriamente la porta avversaria, con zero tiri in porta. La squadra di casa ha mostrato difficoltà nel creare occasioni per impensierire gli avversari, che hanno conquistato la vittoria senza particolari problemi. Il risultato riflette una partita improntata sulla solidità difensiva dell’Inter e sulla mancanza di iniziative offensive dell’Udinese.

L'Udinese perde di misura con l'Inter, facendo poco per impedire la sconfitta. I nerazzurri vincono sì di misura, ma di fatto non soffrono mai in nessuna situazione. A segnare la rete decisiva è, con una gran giocata al 20' del primo tempo, Lautaro Martinez.Okoye 6Unica incertezza nell'occasione.

Udinese-Inter 0-1: Francesco Pio Esposito fa assist, Lautaro Martinez segna e fa volare sempre più in vetta la squadra di Chivu - L'Inter continua a volare in classifica: la squadra di Chivu consolida il proprio primato imponendosi 1- eurosport.it

Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro (7) la giocata del capocannoniere, Pio Esposito (7) altro assist decisivo, Kristensen (4,5) è una sciagura - 0 contro l'Udinese e mantiene la vetta della classifica, mettendo pressione a Milan e Napoli. msn.com

