Udinese-Como 0-0 poche emozioni e un punto a testa

Nella partita tra Udinese e Como terminata con il punteggio di 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. L'incontro, disputato in casa dell’Udinese, ha visto poche occasioni da rete e un risultato finale che lascia invariata la classifica di entrambe le formazioni. Per il Como, si è trattato di un’occasione persa dopo cinque vittorie consecutive, mentre i padroni di casa hanno difeso bene il punto senza rischiare troppo.

Udine, 6 aprile 2026 – Il Como spreca un’occasione d’oro per mettere altri tre punti Champions tra sé e il duo formato da Roma e Juventus (in campo alle 18 contro il Genoa) e, dopo cinque vittorie di fila, resta impantanato nelle sabbie mobili dello 0-0 in casa di una coriacea Udinese. Un risultato che rispecchia appieno quello che è stato l’andamento di una gara nel complesso molto povera di emozioni, in cui sono stati i padroni di casa a creare le occasioni maggiormente degne di nota, contro un Como che è apparso invece piuttosto spento ed è rimasto impigliato nella ragnatela bianconera senza mai riuscire ad aumentare il passo e a pungere. Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Udinese-Como 0-0, poche emozioni e un punto a testa Ponte Buggianese a secco. Nessun gol e poche emozioni. Con la Fortis un punto a testaPONTE BUGGIANESE 0 FORTIS JUVENTUS 0 PONTE BUGGIANESE Calu; Iannello, Russo, Zocco, Sanzone, Palmese, Fanti (16’ pt Aiazzi), Volpi, Rugiati (26’ st... Udinese-Como 0:0 | Poco spettacolo, poche occasioni, buon punto per i bianconeriCi si aspettava un Como formato Champions e invece l'Udinese ha saputo mettere la museruola alla squadra di Fabregas, annullando tutte le fonti di... Temi più discussi: La preview di Udinese-Como; Pronostico Udinese-Como quote 31ª giornata di Serie A; Udinese - Como - Formazioni, statistiche e cronaca; Udinese-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Udinese-Como 0-0: nessun gol nella partita delle 12.30. Fabregas a +4 su Juve e RomaLeggi su Sky Sport l'articolo Udinese-Como 0-0: nessun gol nella partita delle 12.30. Fabregas a +4 su Juve e Roma ... sport.sky.it FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - COMO. Arbitra Maresca.12:33Serie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Udinese-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it SERIE A | Udinese-Como finisce 0-0 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/06/serie-a-udinese-como-finisce-0-0_9ab4f918-dfed-419e-b096-3e09080108f2.html facebook SERIE A | In campo Udinese-Como #ANSA x.com