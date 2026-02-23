ponte buggianese a secco nessun gol e poche emozioni con la fortis un punto a testa

PONTE BUGGIANESE 0 FORTIS JUVENTUS 0 PONTE BUGGIANESE Calu; Iannello, Russo, Zocco, Sanzone, Palmese, Fanti (16’ pt Aiazzi), Volpi, Rugiati (26’ st Fruzzetti), Rosati, Musteqja (11’ st Fiumicino). A disp. Matteucci, Grasseschi, Bandoni, Chelini, Bellandi, Bicchieri. All. Falivena FORTIS JUVENTUS Morandi; Giordani, Giannelli, Vannuzzi, Paoli, Visibelli, Bartolini, Cremonini, Ara (6’ st Aprea), Sitzia (4’ st Becucci T), Campagna. A disp. Biotti, Legnante, Cicalini, Macchinelli, Paoli, Becucci D, Pecchioli. All. Morandi ARBITRO Bragazzi di Carrara PONTE BUGGIANESE Secondo pari di fila per il Ponte Buggianese, che al "Pertini" impatta per 0-0 contro la Fortis Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

