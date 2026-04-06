Ucraina news oggi Mosca | 41 minatori intrappolati nel Lugansk dopo attacco di Kiev A Odessa tre morti anche un bambino

Oggi si sono verificati due incidenti nelle regioni nel sud-est dell'Ucraina. Nella miniera di Belorechenskaya, nel Lugansk, almeno 41 minatori sono rimasti intrappolati a causa di un attacco delle forze ucraine che ha provocato un blackout. Nel frattempo, nella città di Odessa, tre persone hanno perso la vita, tra cui un bambino. Le autorità locali stanno gestendo le conseguenze di questi eventi.

Allarme nella regione contesa del Donetsk per un blackout elettrico che blocca decine di lavoratori sottoterra. Nella città portuale un drone ha squarciato un palazzo: ci sono vittime Kiev, 6 aprile 2026 – Almeno 41 i minatori sarebbero intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, dopo un attacco delle forze armate ucraine che ha causato un blackout elettrico. Lo scrive Interfax citando le autorità filorusse. A Odessa intanto si piangono tre morti, tra cui un bambino, vittime di un drone russo. Kiev respinge accuse di Budapest su sabotaggio TurkStream: "Azione russa". Il leader ucraino è a Damasco dove ha incontrato l’omologo siriano Ahmed al-Sharaa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina news oggi, Mosca: 41 minatori intrappolati nel Lugansk dopo attacco di Kiev. A Odessa tre morti, anche un bambino Leggi anche: Ucraina sotto attacco. Missili a Kiev e Odessa Guerra Russia-Ucraina, drone di Mosca colpisce un autobus nella regione di Dnipro: morti 15 minatoriUn drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, causando almeno 15 morti e 7 feriti. Temi più discussi: Tusk: il ritiro americano dalla Nato sembra il piano dei sogni di Putin; Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi. Mosca colpisce Odessa; Kiev: droni russi su un mercato a Nikopol, almeno cinque morti; Ucraina news oggi, ultimatum Russia sul Donbass: Zelensky decida subito il ritiro. Guerra Ucraina, Mosca: 41 intrappolati in una miniera nel Donetsk dopo attacco di Kiev. Tre morti a Odessa dopo un attacco russoUn attacco russo sulla città portuale di Odessa, nell'Ucraina meridionale, ha ucciso tre persone, tra cui un bambino. Lo ha fatto sapere un funzionario militare. «A seguito dell'attacco nemico avvenut ... ilmattino.it Guerra Ucraina, Mosca: 41 intrappolati in miniera nel Donetsk dopo attacco di Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, droni su Odessa: 5 feriti e gravi danni a grattacielo. LIVE ... tg24.sky.it La campagna del Cremlino contro il governo Milei perché pro Ucraina. Un leak di 1.431 pagine svela la rete di articoli a pagamento, giornalisti falsi e fake news orchestrata dagli eredi di Prigozhin a Buenos Aires. Di @lucianocapone x.com La campagna del Cremlino contro il governo Milei perché pro Ucraina. Di Luciano Capone Un leak di 1.431 pagine svela la rete di articoli a pagamento, giornalisti falsi e fake news orchestrata dagli eredi di Prigozhin a Buenos Aires facebook