Ucraina sotto attacco Missili a Kiev e Odessa

L’attacco missilistico in Ucraina continua a interessare diverse regioni, tra cui Kiev, Odessa e Kherson. La situazione rimane complessa e preoccupante, con colpi che colpiscono infrastrutture e aree civili. La sicurezza del paese è nuovamente messa alla prova, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi e cercano di garantire la protezione dei cittadini.

La Russia continua a bombardare l’Ucraina. Kiev è di nuovo sotto attacco: allarme antiaereo e esplosioni nella notte | @Corriere x.com

Ucraina, a pochi passi dal fronte La guerra ha stravolto ogni aspetto della vita quotidiana: ospedali al buio e senza riscaldamento, blackout continui, generatori insufficienti e civili che arrivano in ospedale sotto shock dopo i bombardamenti. Nel nuovo episo - facebook.com facebook

