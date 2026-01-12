Ucraina sotto attacco Missili a Kiev e Odessa
L’attacco missilistico in Ucraina continua a interessare diverse regioni, tra cui Kiev, Odessa e Kherson. La situazione rimane complessa e preoccupante, con colpi che colpiscono infrastrutture e aree civili. La sicurezza del paese è nuovamente messa alla prova, mentre le autorità monitorano attentamente gli sviluppi e cercano di garantire la protezione dei cittadini.
In Ucraina non si ferma la pioggia di missili. Sotto attacco la regione di Kherson. Raid anche su Kiev e Odessa. Servizio di Vito D’Ettorre. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: “Russia colpisce strutture civili”
Leggi anche: Missili e droni russi su Kiev, "città sotto attacco". Ma Dmitriev apre alla "soluzione diplomatica". I Volenterosi: "Armi all'Ucraina"
Guerra Ucraina-Russia, il bilancio di Zelensky che fa tremare: news oggi; Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky: 'Da Russia terrorismo deliberato contro i civili'; Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky: “Da Russia terrorismo deliberato contro i civili”; Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky: “Da Russia terrorismo deliberato contro i civili”.
Ucraina, ondata di droni su Kiev: Russia usa il nuovo Geran-5 - Il sindaco Klitschko aveva invitato i residenti di Kiev lasciare la città dopo che l'attacco russo del 9 gennaio aveva lasciato metà dei condomini cittadini ... adnkronos.com
Ucraina sotto attacco. Missili a Kiev e Odessa
La Russia continua a bombardare l’Ucraina. Kiev è di nuovo sotto attacco: allarme antiaereo e esplosioni nella notte | @Corriere x.com
Ucraina, a pochi passi dal fronte La guerra ha stravolto ogni aspetto della vita quotidiana: ospedali al buio e senza riscaldamento, blackout continui, generatori insufficienti e civili che arrivano in ospedale sotto shock dopo i bombardamenti. Nel nuovo episo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.