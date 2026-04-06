Ucraina Cremlino | Colloqui di pace fermi perché Usa hanno altre priorità

Secondo una dichiarazione ufficiale, i negoziati tra Russia e Ucraina non sono attualmente in corso, poiché gli Stati Uniti avrebbero cambiato le loro priorità. Questa comunicazione suggerisce che le parti coinvolte abbiano deciso di sospendere temporaneamente i colloqui di pace. La situazione rimane in attesa di eventuali sviluppi futuri, mentre le discussioni tra le due nazioni risultano interrotte.

(Adnkronos) – I colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono al momento fermi poiché le priorità degli Stati Uniti si sono spostate altrove. A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui è difficile organizzare colloqui in formato trilaterale perché "gli americani hanno molte altre cose di cui occuparsi, se capite. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della g facebook