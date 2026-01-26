Colloqui Russia-Ucraina-Usa il Cremlino | Contatti costruttivi ma c’è ancora molto da fare Nuovo trilaterale la prossima settimana

Il Cremlino ha valutato positivamente l'avvio dei colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi, descrivendoli come un primo passo costruttivo. Tuttavia, ha sottolineato che rimangono ancora molte questioni da affrontare. La prossima settimana è prevista una nuova sessione trilaterale, che potrebbe contribuire a proseguire il dialogo e cercare soluzioni condivise.

Il Cremlino giudica «positivamente» che il trilaterale tra Russia, Ucraina e Usa ad Abu Dhabi sia cominciato «in modo costruttivo». Tuttavia, per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, « c’è ancora molto da fare ». «Sarebbe un errore – ha dichiarato il portavoce del presidente Vladimir Putin – aspettarsi una alta efficacia dai primi contatti. È una questione molto complessa, con questioni difficili all’ordine del giorno. Ma il fatto che questi contatti siano iniziati in modo costruttivo può essere valutato positivamente». Un nuovo round di colloqui è previsto per «la prossima settimana», ha dichiarato Peskov.🔗 Leggi su Open.online

GUERRA UCRAINA, IL PARADOSSO RUSSO SPIEGATO DAL GENERALE GIALLONGO: I VINCITORI SONO USA E CINA

