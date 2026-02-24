Roma | ubriaco al volante scappa dopo incidente 45enne denunciato

Un uomo di 45 anni alla guida di un van ha provocato un incidente e si è dato alla fuga, dopo aver colpito un motoveicolo e ferito il suo conducente. La polizia lo ha rintracciato poco dopo, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza. Durante i controlli, i vigili hanno scoperto che il conducente aveva un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. La vicenda evidenzia il pericolo di guidare sotto l’effetto di alcol.

Un conducente ubriaco di un van è stato fermato pochi minuti dopo la sua fuga, avvenuta a seguito di uno scontro con un motoveicolo che ha provocato il ferimento di un uomo. Gli agenti della polizia locale di Roma, grazie alla loro tempestività d’intervento, sono riusciti a bloccarlo poco dopo, evitando ulteriori pericoli per la sicurezza stradale e per le persone in circolazione. Il 45enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per fuga con omissione di soccorso. Inoltre, la sua patente è stata ritirata ai fini della sospensione e il veicolo è stato affidato alla società di noleggio per la quale lavorava. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

