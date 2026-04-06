Twirling | pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei di Eindhoven

Durante i Campionati Europei di Specialità Tecniche a Eindhoven, tra l’1 e il 5 aprile, due atlete italiane hanno ottenuto risultati significativi nella disciplina del twirling. Alessia Laghezza ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Sofia Bisbano si è classificata seconda, aggiudicandosi l’argento. L’evento si è svolto nei Paesi Bassi e ha visto la partecipazione di diverse nazioni europee.

Alessia Laghezza e Sofia Bisbano hanno conquistato rispettivamente l’oro e l’argento ai Campionati Europei di Specialità Tecniche svoltisi a Eindhoven, nei Paesi Bassi, tra l’1 e il 5 aprile. Il successo della sezione twirling di Eurogymnica segna un momento di prestigio per lo sport piemontese. Il primato continentale nella categoria Junior Élite della specialità X-Strut è tornato a casa grazie a Alessia Laghezza. L’atleta di Casale Monferrato ha completato un’ascesa rapida, passando dal quinto posto ottenuto a Torino nell’agosto precedente alla conquista del titolo italiano e, infine, al massimo gradino europeo. L’impresa è stata condivisa con Sofia Bisbano, che ha centrato la medaglia d’argento nella stessa categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Twirling: pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei di Eindhoven Speed skating: Italia da record di medaglie agli Europei di Tomaszow Mazowiecki, ma non è tutto oro quello che luccicaGli Europei di speed skating sulle singole distanze sono finiti nell’album dei ricordi. Sollevamento Pesi. Team cussino secondo in Emilia Romagna. Pioggia di medaglie ferraresi agli AssolutiWeek end pieno di soddisfazioni per la pesistica del Cus Ferrara, impegnata a Modena per il secondo turno di qualifiche ai campionati Assoluti di...