Gli Europei di speed skating a Tomaszow Mazowiecki hanno visto l’Italia conquistare numerose medaglie, segnando un risultato record. Tuttavia, l’evento è stato influenzato da diverse assenze, che hanno inciso sul livello complessivo della competizione. Questa edizione ha evidenziato sia i successi nazionali sia le criticità legate alla partecipazione, offrendo uno spunto di riflessione sullo stato attuale dello sport in Italia.

Gli Europei di speed skating sulle singole distanze sono finiti nell’album dei ricordi. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszow Mazowiecki (Polonia) si è assistito a un campionato caratterizzato da molte assenze. Le scelte di programmazione legate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina hanno suggerito ad alcune squadre un atteggiamento di questo genere. Non è stato il caso dell’Italia, presentatasi all’appuntamento polacco con la formazione migliore. La compagine diretta da Maurizio Marchetto ha, numeri alla mano, stabilito il record per numero di medaglie ottenute (5), facendo meglio di quanto raccolto nel format di gara citato a Kolomna (Russia) nel 2018, quando i podi furono 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating: Italia da record di medaglie agli Europei di Tomaszow Mazowiecki, ma non è tutto oro quello che luccica

Leggi anche: Speed skating, che Italia sarà a Tomaszów Mazowiecki? Tappa di passaggio prima di Milano Cortina

Leggi anche: Speed skating, Daniele Di Stefano in top ten sui 1500 agli Europei. Oro a Kongshaug

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Italia, inizio da sogno agli Europei in Polonia: oro e crono record per il terzetto Ghiotto-Giovannini-Malfatti nel team pursuit; SENZA RIVALI! L’Italia è campione d’Europa nel team-pursuit con il record della pista!; Anche oggi l'Italia conquista due medaglie agli europei di pattinaggio di velocità; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Lollobrigida quinta nei 3000.

Speed skating: Italia da record di medaglie agli Europei di Tomaszow Mazowiecki, ma non è tutto oro quello che luccica - Gli Europei di speed skating sulle singole distanze sono finiti nell'album dei ricordi. oasport.it

SENZA RIVALI! L’Italia è campione d’Europa nel team-pursuit con il record della pista! - È iniziata col dolce sapore del metallo più pregiato il cammino dell'Italia negli Europei 2026 di speed skating sulle singole ... oasport.it