Sollevamento Pesi Team cussino secondo in Emilia Romagna Pioggia di medaglie ferraresi agli Assoluti

Il team di sollevamento pesi del Cus Ferrara si è classificato al secondo posto nella regione Emilia Romagna durante il secondo turno di qualifiche ai campionati Assoluti di pesistica olimpica, tenutosi a Modena. Durante l’evento, gli atleti ferraresi hanno conquistato numerose medaglie, contribuendo a un fine settimana ricco di successi e riconoscimenti per la società.

Week end pieno di soddisfazioni per la pesistica del Cus Ferrara, impegnata a Modena per il secondo turno di qualifiche ai campionati Assoluti di pesistica olimpica. Gli atleti cussini si sono ottimamente comportati tanto da portare la società al secondo posto in Emilia Romagna dopo la due giorni di gare. Sabato si sono svolte le gare riservate alle categorie senior. Coach Massimo Gennari, a caccia di una prestazione valevole per la qualifica ai campionati Assoluti, conquista il gradino più alto del podio della categoria 110kg, mettendo a referto il proprio record personale con 131 kg sollevati di strappo e 160 kg sollevati nella prova di slancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sollevamento Pesi. Team cussino secondo in Emilia Romagna. Pioggia di medaglie ferraresi agli Assoluti Articoli correlati Sweet Team tricolore, ben 22 medaglie agli italiani assoluti di nuoto pinnatoNel week end appena trascorso si sono svolti i campionati Italiani assoluti di primaverili di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro e la Sweet Team, il... Scherma, la sciabola del Fides Livorno protagonista nella prova nazionale a Foggia: pioggia di medaglie dai cadetti agli AssolutiSpiccano il bronzo della 14enne Personi nella categoria Giovani (under 20), l'argento di Bertini agli Assoluti e la doppietta maschile tra i Cadetti... Altri aggiornamenti su Sollevamento Pesi Sollevamento Pesi. Team cussino secondo in Emilia Romagna. Pioggia di medaglie ferraresi agli AssolutiSabato si sono svolte le gare riservate alle categorie senior. Coach Massimo Gennari, a caccia di una prestazione valevole per la qualifica ai campionati Assoluti, conquista il gradino più alto del ... sport.quotidiano.net Sollevamento Pesi. Il cussino Gennari neo campione d’ItaliaMassimo Gennari (foto), tecnico e atleta della sezione pesistica olimpica del Cus Ferrara ha vinto il titolo di campione italiano universitario per la categoria fino a 110 kg. La Fipe, che non è ... ilrestodelcarlino.it