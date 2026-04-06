Bernardo Silva il vice di Guardiola svela | Ogni bella storia arriva alla fine Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane E la Juve…

Il vice di Guardiola ha commentato il possibile addio di un calciatore, affermando che ogni storia ha una fine e augurandogli di vivere al meglio le ultime settimane di questa esperienza. La Juventus è coinvolta nelle trattative e nelle speculazioni di mercato legate al giocatore, con l’attenzione che si concentra sui prossimi sviluppi. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un intervento di un collaboratore tecnico.

Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve. Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Lautaro Martinez svela: «L’abbraccio con Bastoni? E’ uno di quelli che mi fa venire i brividi, come tutti i compagni» Pagelle Inter Roma: ecco i Top e i Flop della super sfida di San Siro! Le valutazioni complete Cagni non ci sta e risponde: «Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve… Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve: Comolli studia il sorpasso sul Barcellona. Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti, le ultime su Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Temi più discussi: Il vice di Guardiola: Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale. C'è la Juve; Juve, Bernardo Silva ha scelto il Barcellona che lo però lo mette in attesa: i bianconeri sperano; Bernardo Silva lascia il City, Mediaset: Ha deciso dove chiudere carriera; Il vice allenatore del City: Bernardo Silva? Spero si goda gli ultimi mesi. Mercato Juventus, buone notizie sul fronte Bernardo SilvaBernardo Silva lascerà il Manchester City al termine della stagione. La conferma arriva dalle parole di Pep Lijnders, vice di Pep Guardiola, che dopo il 4-0 sul Liverpool in FA Cup ha lasciato intende ... sportal.it Bernardo Silva lascia il Manchester City: addio a fine stagione, l’omaggio dello staff di GuardiolaBernardo Silva lascia il Manchester City: addio a fine stagione, l’omaggio dello staff di Guardiola Si chiude un ciclo importante al Manchester City. A fine ... tuttojuve.com Ufficiale: Bernardo Silva lascerà il City La Juve è pronta a formulare questa offerta facebook “Bernardo Silva è alle ultime settimane col Manchester City” si lascia sfuggire il vice di Guardiola in conferenza. Ha ufficializzato l’addio a un insostituibile. E avviato l’asta per prenderlo. Quante chance ha la Juve Su @Gazzetta_it x.com