Turisti salvati sul Lago di Braies l’appello dei soccorritori | Non camminate sul ghiaccio

I vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano hanno comunicato che ieri sul Lago di Braies, in Val Pusteria, cinque persone sono state salvate dopo essere finite in acqua a causa del ghiaccio che ha ceduto mentre camminavano. Tra i soccorsi ci sono anche due minorenni. L'appello dei soccorritori invita a non camminare sul ghiaccio, che si presenta instabile e pericoloso.

(Adnkronos) – I vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano lanciano l'allarme dopo che ieri, nel?Lago di Braies in Val Pusteria, cinque persone – tra cui due minorenni – sono state soccorse dopo essere cadute in acqua mentre camminavano sul ghiaccio che ha ceduto. "A causa delle attuali condizioni meteo e dell’intensa esposizione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Lago di Braies, ghiaccio non sicuro: cinque persone cadute in acqua x.com