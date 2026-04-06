Durante il fine settimana di Pasqua, le temperature particolarmente miti hanno portato a un rapido scioglimento del ghiaccio sui laghi alpini, causando situazioni di pericolo. I soccorritori di Braies hanno riferito di aver recuperato due turisti caduti nel lago e hanno avvertito che il ghiaccio è a rischio cedimento, invitando le persone a non avventurarsi sulle superfici ghiacciate. La situazione ha portato all’intervento delle forze di soccorso per garantire la sicurezza dei visitatori.

Roma, 6 aprile 2026 – L’eccezionale svolta meteo del weekend di Pasqua, con temperature quasi estive ha aumentato i pericoli per gli incauti vacanzieri della montagna, tra il rischio valanghe e, come avvenuto ieri, il cedimento della superficie ghiacciata nella parte settentrionale del lago di Braies, nel comune omonimo, a meno di cento chilometri da Bolzano. “A causa dell'intensa esposizione al sole la copertura di ghiaccio non è più portante e sussiste pericolo di cedimento”, avvertono i vigili del fuoco della provincia autonoma di Bolzano, che invitano turisti e visitatori a non camminare sul lago ghiacciato per evitare il ripetersi di quanto accaduto ieri, quando una gita ha rischiato di finire in tragedia per almeno cinque persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Turisti caduti nel lago, i soccorritori di Braies: “Ghiaccio a rischio cedimento, non avventurarsi”

Il soccorritore e i turisti caduti nel lago di Braies: «In 100 sulla superficie ghiacciata, una follia»| Cinque salvati dalle acque gelide«Quando siamo arrivati sul posto c’erano ancora cento persone sulla superficie del lago con il ghiaccio che si scioglieva: il rischio era altissimo.

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la Repubblica. . Cinque turisti sono finiti nelle acque gelide del lago di Braies (Trentino-Alto Adige) dopo il cedimento della superficie ghiacciata. Prima ancora dell’arrivo delle squadre di emergenza, alcune persone presenti sono riuscite a salvarli. Sul posto s facebook