Paziente sveglio mentre gli asportano il tumore al colon | con l’ipnosi clinica viaggia in Puglia

In un ospedale di Torino, è stato eseguito con successo un intervento di asportazione della parte destra del colon su un paziente rimasto sveglio durante l’operazione. L’intervento ha combinato tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica, consentendo al paziente di essere cosciente durante tutta la procedura. La stessa tecnica è stata utilizzata in Puglia, dove un’altra operazione simile è stata condotta con successo.

Ritenuto inoperabile altrove, un 76esimo della provincia di Lecce è stato salvato alle Molinette di Torino grazie a una tecnica rivoluzionaria che unisce chirurgia e ipnosi A Torino è stato portato a termine con successo un intervento di emicolectomia destra (asportazione chirurgica della parte destra del colon) su un paziente sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica. L’operazione è avvenuta nella chirurgia generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette di Torino diretta dal professor Mario Morino. Il caso ha permesso di offrire una soluzione chirurgica a un paziente precedentemente giudicato inoperabile in anestesia generale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro... Paziente operato al cervello da sveglio e con di tecniche di ipnosi a IserniaL'intervento è stato eseguito presso l'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed di Pozzilli. Temi più discussi: Neurochirurgia rivoluzionaria: paziente sveglio con l'ipnosi per rimuovere lesione cerebrale; Medicina, intervento neurochirurgico da sveglio con ipnosi, rimossa lesione cervello; Neurochirurgia e ipnosi: quando il bisturi dialoga con la mente sveglia al Neuromed; Paziente operato al cervello da sveglio e con di tecniche di ipnosi a Isernia. Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio a alto rischioUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro clinico complesso, gravato da una seria insufficienza re ... tg24.sky.it Torino, alle Molinette paziente di 76 anni operato con l'ipnosi: dall'ospedale viene «trasportato» nelle sue campagne pugliesiSi parla di chirurgia oncologica «awake»: asportato un tumore al colon, in ipnosi, a un paziente sveglio e ad alto rischio. Si tratta del primo caso del genere documentato a livello internazionale ... torino.corriere.it Rimuovere un tumore al cervello mentre il paziente è sveglio è già realtà: ora, con l’uso dell’ipnosi, questa tecnica fa un passo in avanti. Come funziona davvero facebook