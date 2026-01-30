A Los Angeles, un gruppo di attivisti di INDECLINE ha interrotto la proiezione di un documentario su Melania Trump. Prima dell’inizio, hanno vandalizzato il cartellone pubblicitario davanti al cinema di Culver City, creando scompiglio tra il pubblico. La protesta è durata pochi minuti, poi gli agenti sono intervenuti per calmare la situazione. Nessuno si è fatto male, ma l’evento ha attirato l’attenzione sui metodi degli attivisti.

Un gruppo di attivisti conosciuto come INDECLINE ha interrotto la promozione di un documentario su Melania Trump a Los Angeles, vandalizzando un cartellone pubblicitario installato a Culver City poco prima della première. L’azione, avvenuta il 30 gennaio 2026, è stata ripresa e diffusa dal collettivo attraverso un video che mostra il cartellone imbrattato con scritte politiche e simboli di protesta. L’evento ha suscitato immediata attenzione mediatica, accentuando il crescente uso dell’arte di strada come strumento di critica sociale e politica in contesti pubblici. Il documentario, che si concentra sulla vita e sul ruolo di Melania Trump durante gli anni del suo matrimonio con Donald Trump e la presidenza, è stato oggetto di forte interesse mediatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manifestanti interrompono proiezione del documentario su Melania Trump con azioni di protesta davanti al cinema

