Trump al discorso sullo stato dell' Unione | Melania è una star del cinema – Il video

Durante un discorso pubblico, un rappresentante ha parlato dell'impegno della First Lady nella protezione dei giovani. Ha sottolineato il ruolo importante che ricopre nel sostenere le nuove generazioni. La sua figura viene descritta come centrale per le attività dedicate ai giovani. La dichiarazione evidenzia l'attenzione rivolta a questo tema nel contesto nazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Nessuno ha a cuore la protezione della gioventù americana più della nostra meravigliosa First Lady. Ora è una star del cinema, è una star del cinema, ci potete credere? Chi l'avrebbe mai detto? Nell'ultimo anno, ha avuto un impatto incredibile sostenendo la legislazione sull'intelligenza artificiale, promuovendo un ordine esecutivo storico sull'affidamento dei minori e contribuendo a garantire 30 milioni di dollari per lanciare l'iniziativa 'Melania Trump Foster Youth to Independence'. È una cosa straordinaria, davvero una cosa straordinaria quella che è successa, e ha ricevuto un grande sostegno bipartisan", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il discorso sullo stato dell'Unione.

Trump show al Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione: “Età dell’oro”, minacce all’Iran e stoccate ai dem nel discorso più lungo di sempreTra applausi e fischi, Trump rivendica la "svolta", promette fermezza contro Iran e migranti.

Trump, perché il discorso sullo Stato dell’Unione è la preparazione al MidtermImmigrazione, inflazione, sanità e Iran: sono numerosi i temi toccati dal presidente davanti alle camere riunite del Congresso.

La discussione animata tra Donald e Melania Trump a bordo del Marine One

