Sfuma il piano pakistano di tregua Trump | Domani notte potremmo distruggere l’Iran – La diretta

Dopo 38 giorni di trattative, la proposta di una tregua di 45 giorni tra Stati Uniti, Israele e Iran sembra essere sfumata. La situazione resta tesa, con le tensioni che si intensificano e il rischio di azioni militari imminenti. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe essere presa una decisione drastica, arrivando a minacciare la distruzione di un paese. La situazione rimane molto incerta e sotto osservazione.

Una tregua di 45 giorn i. È questa la base della trattativa per la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, arrivata al suo 38esimo giorno. Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. A scriverlo è Axios. Il patto servirebbe così a concludere la guerra e fermerebbe l’ultimatum di Donald Trump, che domenica 5 aprile ha dato 24 ore di tempo a Teheran per arrendersi minacciando in caso contrario la distruzione di siti nucleari e centrali elettriche. 🔗 Leggi su Open.online

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