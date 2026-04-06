Per i trumpiani la guerra all’Iran è una Crociata | sconfessano il Vaticano e paragonano il tycoon a Gesù che guida la lotta tra il bene e il male

Durante le festività pasquali, la Casa Bianca si trasforma in un palcoscenico di dichiarazioni politiche e rhetoriche forti. I sostenitori di una linea dura contro l’Iran hanno paragonato le azioni del loro leader a una crociata, smentendo le posizioni vaticane e rafforzando il parallelismo con figure religiose simboliche. In questo clima, il discorso politico si concentra sulla giustificazione di scelte che coinvolgono anche questioni di carattere internazionale e di sicurezza.

Pasqua alla Casa Bianca. Nessun esame di coscienza. È invece tempo di proselitismo. E di giustificazioni. Dio? Serve – ha detto Donald Trump – per “essere una grande Nazione “. Gli auguri di Pasqua vengono fatti a margine dell’ ultimatum all’Iran, prima di minacciare di essere pronti a scatenare “ l’inferno “. In fondo – ha aggiunto Trump – “il male e la malvagità non prevarranno”. Lo rassicurano i presunti segni dei tempi: “ banchi pieni “, nelle chiese Usa, dove “la religione cresce per la prima volta dopo decenni”. Anche la Croce viene riletta alla luce del nuovo Messianismo: nessuno, nemmeno la morte, può zittire coloro che “ripongono la loro fiducia nel Dio onnipotente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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