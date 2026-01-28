La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora di livello. Donald Trump ha minacciato un attacco armato, mentre la portaerei Lincoln è scomparsa dai radar, alimentando i timori di un’escalation militare. La situazione si fa sempre più delicata e nessuno sa bene cosa possa succedere nelle prossime ore.

La minaccia di un conflitto tra Iran e Stati Uniti è sempre più concreto. Lo stato di allarme si è alzato nel momento in cui Donald Trump, con un posto sui social, ha messo in allerta Teheran affermando che il tempo per il Paese «sta per scadere» e che una massiccia armata statunitense si sta muovendo verso il Paese se non si raggiunge un accordo sul nucleare. La dichiarazione di Donald Trump Scrivendo sui social media, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la flotta guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln era più grande di quella inviata in Venezuela prima della rimozione di Nicolás Maduro all'inizio di questo mese ed era «pronta a portare a termine rapidamente le sue missioni con rapidità e violenza, se necessario». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Guerra Usa-Iran alle porte? Trump minaccia attacco armato e la portaerei americana Lincoln sparisce dai radar

L’arrivo della portaerei Uss Abraham Lincoln in Medio Oriente evidenzia le crescenti tensioni nella regione.

La tensione tra Stati Uniti e Iran cresce ancora.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

