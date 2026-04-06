Trovato un cadavere in un rudere in fiamme a Fucecchio

All'alba nel comune di Fucecchio, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio in un rudere. Durante le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo senza vita di una persona all’interno dell’edificio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte e le circostanze dell’incendio. Sul posto sono presenti i carabinieri e il medico legale.

FUCECCHIO – Tragedia all’alba nel comune di Fucecchio, dove il ritrovamento di un cadavere ha trasformato un intervento per incendio in un vero e proprio giallo. L’allarme è scattato intorno alle 5,50 di questa mattina (6 aprile), quando le fiamme hanno iniziato a divorare l’interno di una struttura diroccata situata in via della Palagina. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, che durante le delicate operazioni di spegnimento e bonifica dei locali fatiscenti si sono trovati di fronte alla macabra scoperta del corpo senza vita di una persona, la cui identità resta al momento avvolta nel mistero. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Trovato un cadavere in un rudere in fiamme a Fucecchio Trovato un cadavere avvolto dalle fiamme in un parco: la tragedia nella notte in SardegnaIn un parco a Carbonia, nel Sulcis in Sardegna, è stato trovato il cadavere di un uomo avvolto dalle fiamme: la vittima è un uomo di 53 anni. Pontedera: cadavere di una donna all’interno di un appartamento in fiamme. Trovato dai vigili del fuocoPONTEDERA – Il cadavere di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco in un appartamento attaccato dal fuoco a Pontedera. Temi più discussi: È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Trovato il cadavere di un uomo nei boschi di Bollate, indagini in corso; Trovato un cadavere nel porto di Scilla, indagini in corso; Trovato cadavere nell'ex sanatorio Luzzi: la struttura è da anni in stato di abbandono. Trovato cadavere nell’incendio di un casolare diroccato a Fucecchio(ANSA) – FUCECCHIO (FIRENZE), 06 APR – Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco nell’incendio di un casolare diroccato a Fucecchio, in provincia di Firenze. I pompie ... espansionetv.it Bollate, trovato il cadavere di un uomo nel bosco: indagini in corsoScoperta choc nella giornata di oggi, mercoledì 1 aprile 2026, in una zona boschiva a Bollate, nel Milanese: è stato infatti trovato il cadavere di un uomo. In corso le indagini. Bollate, scoperta cho ... notizie.it Uomo di 67 anni trovato senza vita dai soccorsi #Napoli facebook Diletta, secondo te Chivu ha trovato un parrucchiere aperto #Fuoriclasse powered by Haier, ogni domenica sera di #SerieAEnilive su #DAZN x.com